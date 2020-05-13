عبر منصة "أبشر".. "الجوازات" تضيف حالتين لخدمة الرسائل والطلبات للمستفيدين من خدماتها

إلغاء بلاغ التغيب للعمالة المنزلية وخدمة خرج ولم يعد

أعلنت المديرية العامة للجوازات، إضافة حالتين لخدمة "الرسائل والطلبات" المتاحة عبر المنصة الإلكترونية (أبشر).

واشتملت الحالتين على: "إلغاء بلاغ التغيب للعمالة المنزلية"، و"خدمة خرج ولم يعد" لجميع المستفيدين من خدماتها.

وأشارت "الجوازات" إلى أنه يمكن للمستفيد تنفيذ خدمة "الرسائل والطلبات" من خلال القيام بالدخول إلى حسابه في منصة "أبشر" للخدمات الإلكترونية، اختيار أيقونة خدمات من "خدماتي"، الخدمات العامة، "الرسائل والطلبات"، اختيار قطاع "المديرية العامة للجوازات"، اختيار الخدمة المطلوبة من القائمة التي تشمل إضافة إلى الخدمات الجديدة "مشاكل هوية مقيم، مشاكل التأشيرات، مشاكل تحديث معلومات جواز السفر ونقل المعلومات، مشاكل نقل الخدمات وتعديل المهنة، الاقتراحات الخاصة بتطوير الخدمات، تمديد تأشيرة الزيارة لحاملي الجنسية اليمنية"، كتابة الموضوع والرسالة ثم النقر على "إرسال".

وبيّنت "الجوازات" أن إتاحة هذه الخدمة إلكترونياً جاءت ضمن خطوات تعزيز التعاملات الإلكترونية والتواصل مع المختصين في المديرية العامة للجوازات لمعالجة الملاحظات والمشكلات التي تواجه المستفيدين التي تظهر لهم في المنصة، وقد تعيق إنهاء معاملاتهم وتمنع تنفيذ الخدمة إلكترونياً عبر منصة "أبشر"، وتقوم إدارات الجوازات بمعالجة الطلب آلياً دون الحاجة إلى مراجعة مقارها.

ودعت "الجوازات" جميع المواطنين والمقيمين، إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية في تنفيذ إجراءاتهم من خلال منصة أبشر ومقيم التي تضم عديداً من الإجراءات التي تقدمها للمواطنين والمقيمين والزائرين، للتسهيل عليهم، واختصار الوقت وتوفير الجهد، بما يكفل لهم سرعة الإنجاز وجودة الخدمة، دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات.