المسحل: الهلال قدَّم صورة مضيئة للكرة السعودية

هنأ ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، إدارة ولاعبي وجماهير نادي الهلال بعد الأداء المميز الذي ظهر به الفريق خلال مشاركته في كأس العالم للأندية، وحصوله على المركز الرابع.

وأثنى المسحل على أداء الهلال الفني في مبارياته، الذي عكس صورة مضيئة للكرة السعودية في ظل الاهتمام الذي تجده الرياضة السعودية من القيادة الحكيمة وهيئة الرياضة.