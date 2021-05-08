"المالكي" وكيلًا للدراسات العليا بتربية "سعود"

أصدر رئيس جامعة الملك سعود الأستاذ الدكتور "بدران بن عبدالرحمن العُمَر" قرارًا بتعيين الدكتور "نبيل بن شرف المالكي" وكيلًا للدراسات العليا والبحث العلمي بكلية التربية.

وعبّر "المالكي" عن شكره وتقديره وتثمينه لثقة رئيس الجامعة، كما قدّم شكره لعميد كلية التربية، داعيًا الله العون والتوفيق والسداد.