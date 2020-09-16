انتخاب يوشيهيدي سوجا رئيسًا لوزراء اليابان

ليصبح أول زعيم جديد للبلاد منذ نحو 8 سنوات

انتخب يوشيهيدي سوجا رئيسًا لوزراء اليابان اليوم الأربعاء؛ ليصبح أول زعيم جديد للبلاد منذ نحو ثماني سنوات؛ فيما يواجه مجموعة من التحديات بما في ذلك إنعاش الاقتصاد المتضرر من أزمة كوفيد-19.

وكان "سوجا" كبير أمناء مجلس الوزراء في حكومة رئيس الوزراء المستقيل شينزو آبي، وصوّت لصالح انتخابه مجلس النواب؛ حيث يملك الأغلبية الحزب الديمقراطي الحر الحاكم الذي يتزعمه.

اليابان

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16 سبتمبر 2020 - 28 محرّم 1442 08:54 AM

ليصبح أول زعيم جديد للبلاد منذ نحو 8 سنوات

انتخاب يوشيهيدي سوجا رئيسًا لوزراء اليابان

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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انتخب يوشيهيدي سوجا رئيسًا لوزراء اليابان اليوم الأربعاء؛ ليصبح أول زعيم جديد للبلاد منذ نحو ثماني سنوات؛ فيما يواجه مجموعة من التحديات بما في ذلك إنعاش الاقتصاد المتضرر من أزمة كوفيد-19.

وكان "سوجا" كبير أمناء مجلس الوزراء في حكومة رئيس الوزراء المستقيل شينزو آبي، وصوّت لصالح انتخابه مجلس النواب؛ حيث يملك الأغلبية الحزب الديمقراطي الحر الحاكم الذي يتزعمه.

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اليابان

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