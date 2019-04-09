محافظ جدة يكرّم 116 خريجًا من المعهد العالي للتقنيات الورقية

قال: لا يمكن توطين أي صناعة إذا لم تكن بيد أبنائها

كرم محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، اليوم، 116 خريجًا من المعهد العالي للتقنيات الورقية والصناعية بجدة.

وأشاد بالأيدي العاملة السعودية، معربًا عن فخره واعتزازه بأبناء الوطن الذين يعملون بالمجال الفني ويحلون مكان العمالة الأجنبية.

وقال إنه لا يمكن أن تتوطن أي صناعة إذا لم تكن على يد أبنائها .

وأضاف أن الوطن يثبت بثبات منتجاته، والورق مادة أساسية في حياتنا والحاجة لها كبيرة.

ووجه كلامه للمكرمين قائلاً: "إذا أنتم من يديرها ويعمل عليها فسنضمن صناعة موفقة".

وتابع قائلاً"::إن الوطن لا يحتاج فقط خريجي الجامعات لسوق العمل بل أضعافًا من خريجي التخصصات الفنية، فالأعمال الحقيقية تقوم على الفنيين أمثالكم، وقد تكونون أهم بمراحل كبيرة عن غيركم من التخصصات الأخرى للوطن، فلذلك افخروا بأنفسكم فمكانتكم عالية ومقدرة من الجميع، وأنا فخور بمثلكم، لأنكم تنظرون لمصلحتكم ومستقبل وطنكم".

حضر التكريم رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق، عماد بن عبدالقادر المهيدب، والرئيس التنفيذي للمعهد، المهندس علي بامساعد، وعدد من مسؤولي المعهد والطلاب الخريجين.

يذكر أن المعهد يعمل على تأهيل خريجي الثانوية العامة من الشباب السعودي وتوظيفهم لدى شركات القطاع الخاص، تحت مظلة الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، حيث بدأ العمل فيه عام 1434هـ، ويمنح المتدرب شهادة الدبلوم، خلال عامين من التدريب.

ويقدّم المعهد عددًا من برامج الدبلوم في الكهرباء والإمدادات والميكانيكا والتشغيل، وصناعة الورق، كما يلتزم بتوفير بيئة تدريبية ذات جودة عالية في مجال التقنية التي تحتاجها شركات القطاع الخاص في مجال الصناعات التحويلية .

كما أن للمعهد عدة مساهمات إحداها التعاون مع شركة سابك الوطنية "نساند"، بتوقيع اتفاقية لتأهيل وتوظيف 1500 متدرب خلال ثلاث سنوات، لتمكين وتطوير القوى العاملة وتنمية المحتوى المحلي.