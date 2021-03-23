وافي: رخصة التسويق لمشاريع البيع على الخارطة تمنح المطور هذه الميزة

البرنامج: نسعى إلى حماية حقوق المستفيدين وتحقيق رضاهم من خلال تنظيم النشاط

قال برنامج البيع أو التأجير على الخارطة "وافي" إن رخصة التسويق لمشاريع #البيع_على_الخارطة داخل #المملكة تمنح المطور العقاري قياس مستوى رضا العملاء بالمواصفات والأسعار للوحدات العقارية المعروضة.

وأضاف البرنامج عبر حسابه في تويتر اليوم: هذه الميزة تعطيه القدرة على تطوير المنتج لتحقيق رغبة العملاء.

يذكر أن "وافي" هو الجهة المخولة نظاماً بإصدار تراخيص مزاولة نشاط بيع الوحدات العقارية على الخارطة في المملكة العربية السعودية، وإصدار شهادات القيد في سجل المطورين العقاريين لشركات التطوير العقاري.

ويسعى البرنامج الى حماية حقوق المستفيدين وتحقيق رضاهم من خلال تنظيم نشاط البيع والتأجير على الخارطة في السوق العقاري بحلول عام 2022.