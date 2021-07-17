ضبط 17953 مخالفًا في الحملة الميدانية المشتركة.. خلال أسبوع

الداخلية: استهدفت ملاحقة مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 28/ 11/ 1442هـ الموافق 8/ 7/ 2021م حتى 4/ 12/ 1442هـ الموافق 14/ 7/ 2021م، عن ضبط (17953) مخالفًا، بينهم (7512) مخالفًا لنظام الإقامة، و(9310) مخالفين لنظام أمن الحدود، و(1131) مخالفًا لنظام العمل.

وقد بلغ إجمالي مَن تم ضبطهم خلال محاولتهم عبورَ الحدود إلى داخل المملكة (239) شخصًا، (38%) منهم يمنيو الجنسية، و(55%) إثيوبيو الجنسية، و(7%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (24) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة.

وتم ضبط (8) متورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستُّر عليهم، فيما بلغ إجمالي مَنْ يتم إخضاعهم حاليًّا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (54385) وافدًا مخالفًا، منهم (46210) رجال، و(8175) امرأة.

وتمت إحالة (39206) مخالفين لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (4030) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (19853) مخالفًا.

وأكّدت "الداخلية" أنه يعاقب كلّ مَنْ يسهل دخول مخالف نظام أمن الحدود للمملكة أو نقله داخلها، أو يوفر له المأوى أو يقدم له أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، بعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، والتشهير به.

وتعدّ هذه الجريمة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والمخلّة بالشرف والأمانة، حاثّة الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمنطقتَيْ مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.