ارتفاع حصيلة قتلى تحطم الطائرة العسكرية الفلبينية إلى 50

ارتفعت حصيلة قتلى تحطم الطائرة العسكرية الفلبينية إلى 50 قتيلًا؛ فيما لا تزال قوات الأمن تُجري عمليات البحث عن الصندوقين الأسودين في جزيرة جولو.
وأكد الناطق باسم القوات المسلحة الفلبينية الجنرال إدغار أريفالو أن 50 شخصًا، بينهم 47 كادرًا عسكريًّا وثلاثة مدنيين، قتلوا عندما انزلقت الطائرة واندلعت النيران على متنها في إحدى القرى.
لا تزال عمليات البحث جارية عن الصندوقين الأسودين في جزيرة جولو
ارتفعت حصيلة قتلى تحطم الطائرة العسكرية الفلبينية إلى 50 قتيلًا؛ فيما لا تزال قوات الأمن تُجري عمليات البحث عن الصندوقين الأسودين في جزيرة جولو.
وأكد الناطق باسم القوات المسلحة الفلبينية الجنرال إدغار أريفالو أن 50 شخصًا، بينهم 47 كادرًا عسكريًّا وثلاثة مدنيين، قتلوا عندما انزلقت الطائرة واندلعت النيران على متنها في إحدى القرى.