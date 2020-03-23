البعض يقتنيها لأول مرة في حياته.. لهذا السبب يتهافت الأمريكيون الآن على الأسلحة

طوابير طويلة تصطفّ للحصول عليها.. وأحد المشترين: "الشرطة قد لا تستطيع حمايتنا"

شهدت محلات بيع الأسلحة النارية في هذا البلد "حركة شراء هيستيرية"، بدت غريبة في ظل هذه الظروف؛ تزامنًا مع تفشي وباء فيروس كورونا المستجد في عدد من دول العالم، من بينها الولايات المتحدة.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن بعض متاجر بيع الأسلحة شهدت اصطفاف طوابير طويلة أمام مداخلها.

وقال إيغور فولسكي المدير التنفيذي لمنظمة "غن دون أمريكا" غير الحكومية، التي تعمل على الحد من انتشار الأسلحة في البلاد: إن أصحاب متاجر الأسلحة استغلوا أزمة كورونا من أجل تحقيق مزيد من الأرباح.

وأضاف وفق ما أوردته "سكاي نيوز عربية": "مكتب التحقيقات الفيدرالية أجرى في فبراير الماضي أعلى عمليات بحث عن خلفيات مشتري الأسلحة؛ الأمر الذي يشير إلى ازدهار عمليات بيع الأسلحة، وأوضح أن مبيعات هذا الشهر كانت "بين الأعلى في تاريخ عملية التسجيل".

وقال موقع متخصص في بيع الأسلحة على الإنترنت بالولايات المتحدة: إن مبيعاته من الأسلحة ارتفعت في فبراير بنسبة 68%.

وقال "فولسكي" لشبكة "نو إن ذس" على منصات التواصل الاجتماعي: "الملاحظ أن نسبة كبيرة من هؤلاء يشترون أسلحة نارية للمرة الأولى في حياتهم".

من ناحيته، أشار غابرييل فوغان، وهو صاحب متجر أسلحة، إلى أن متجره يشهد ازدحامًا غير طبيعي، لدرجة أنه بالكاد يستطيع أن يرفع رأسه ليحيي الزبائن الجدد الذين يدخلون متجره، ولفت إلى أنه في بعض الأيام لا يستطيع حتى الذهاب إلى المرحاض لقضاء حاجته بسبب كثرة الزبائن.

ولم تجد الشرطة الأمريكية سببًا منطقيًّا لهذا التهافت على شراء الأسلحة، وقال قائد شرطة مدينة لوس أنجلوس: إن فكرة شراء الأسلحة في ظل أزمة كورونا "سيئة".

بدوره، قال "فولسكي": إن بائعي الأسلحة يستغلون تفشي فيروس كورونا من أجل زيادة مبيعاتهم؛ وذلك عبر اللعب على وتر الخوف، وعرض إعلانات لمتاجر أسلحة على الإنترنت تروّج للبنادق على أنها "قاتلة للرعب".

ولفت إلى مخاطر وجود أسلحة كثيرة في المنازل، وأن ذلك يتسبب أحيانًا في الانتحار وإطلاق النار غير المقصود.

وبحسب الإذاعة الأمريكية العامة؛ فإن العديد من مشتري الأسلحة يقولون إنهم يريدون أن يكونوا مستعدين لحماية أنفسهم في حال وقوع فوضى أو اضطرابات بسبب فيروس كورونا.

وأضافت الإذاعة، في تقرير لها، أن ولاية كاليفورنيا التي سجلت أعدادًا كبيرة من مصابي فيروس كورونا، شهدت خلال الأيام الأخيرة طوابير طويلة أمام متاجر الأسلحة.

ونقلت عن أحد المشترين قوله إنه يريد أن يكون لديه المخزون الكافي من الأسلحة والذخيرة لمواجهة أي أعمال نهب وسلب محتملة، وقال: "الشرطة قد لا تتمكن من حمايتنا".