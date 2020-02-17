باكستان.. تفجير انتحاري يودي بحياة 10 ويصيب 35

بين القتلى اثنان من أفراد الشرطة

قُتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص، اليوم (الاثنين) في تفجير انتحاري استهدف سيارة للشرطة في جنوب غرب باكستان.

ونقلت "رويترز" عن مسؤول في مستشفى، أنه جرى نقل عشر جثث حتى الآن و35 مصاباً إلى المستشفى الأهلي.

من جهته، أفاد مسؤول بارز في الشرطة، بمقتل اثنين من أفراد الشرطة في التفجير.

ووقع التفجير في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوخستان على الحدود مع أفغانستان وإيران.