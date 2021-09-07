





2

أشار إلى أن واشنطن ستتأكد من إيفاء الحركة بوعدها

"بلينكن": "طالبان" تعهدت بالسماح للأفغان بالمغادرة بحرية

270

ذكر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، أن حركة طالبان تعهدت مجدداً بالسماح للأفغان بالمغادرة بحرية.

وقال بلينكن في مؤتمر صحافي بالعاصمة القطرية الدوحة: "إن طالبان أبلغت الولايات المتحدة بأنها ستسمح للأشخاص الحاملين لوثائق سفر بالمغادرة بحرية"، وفقاً لـ"رويترز".

وبيّن الوزير الأمريكي أن بلاده ستعمل على التأكد من إيفاء الحركة بتعهّدها.