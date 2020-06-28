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أكّدوا أنه يتوافق مع مقاصد الشريعة في حفظ الأنفس

علماء الجامعة الإسلامية بالمدينة يؤيّدون قرار محدودية الحج هذا العام

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عبّر علماء الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، عن تأييدهم لقرار المملكة العربية السعودية بإقامة حج هذا العام بعدد محدود جدًّا من الراغبين في أداء المناسك من المقيمين.



وقال عدد من خريجي الجامعة: إن ذلك يأتي حفاظًا على سلامة وصحة حجاج بيت الله الحرام، وزوار المسجد النبوي الشريف، في ظل ما يشهده العالم من خطر جائحة كورونا، مقدمين الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد؛ لحرصهما على سلامة الأراضي المقدسة وقاصديها.



وقال عميد الكلية الإفريقية للدراسات الإسلامية، رئيس لجنة الإفتاء والإرشاد باتحاد علماء إفريقيا، أ.د.محمد أحمد لوح: إن هذا القرار في وقت كان الناس يتوقعون أن لا حج هذا العام، بسبب الوباء العالمي الذي حصد من أرواح البشر ما يناهز النصف مليون نسمة، والذي بسببه توقفت كل الأنشطة التجارية العالمية وأغلقت المطارات، والموانئ، والمساجد والجوامع والصوامع والبيع، وعزلت المدن عن بعضها، وصام الناس رمضانهم بلا تراويح تذكر، ولا عمرة تؤدى، وأفطروا من غير صلاة العيد في معظم بقاع الأرض.



وأضاف: إذا نظرنا إلى واقع الجاليات المقيمة داخل المملكة من الموظفين والمدرسين والعاملين والطلاب وغيرهم نجد أنهم يمثلون العالم الإسلامي كله، فحين يتم السماح لنخبة من أبناء هذه الجنسيات بأداء مناسك الحج يكون القرار قد راعى الوسطية في فتح باب الحج أمام المسلمين الوافدين من العالم الإسلامي من غير مخاطرة بجلب الجموع المتكاثرة من الآفاق؛ مما يتسبب في اشتعال نار الوباء، فما لا يدرك كله، لا يترك جله.



وتابع الدكتور "لوح": لا يخفى على الفقيه أن الشريعة الإسلامية التي أمرت بأداء الأركان حثت كذلك على حماية الأنفس، فمتى أمكن الجمع بينهما على أكمل وجه كان ذلك هو المتعين، ومتى حالت ضرورة دون الصورة الأكمل وجب الانتقال إلى صورة دنيا، فما دام الجمع ممكنًا وجب المصير إليه وإن كان الأداء في أدنى صوره، وهذه النظرة الفقهية الشرعية كثيرًا ما تخفى على أهل العاطفة وذي الأغراض.



بدوره أشاد عضو هيئة التدريس بجامعة سراج العلوم السلفية، رئيس رابطة المدارس الإسلامية بنيبال، د.عبد الغني الكوفي، بقرار حكومة المملكة العربية السعودية بأن يكون حج هذا العام محدودًا بأعداد يسيرة نظرًا لاستمرار مخاطر جائحة كورونا، وعدم توفر اللقاح اللازم؛ حفاظًا على الأمن الصحي العالمي وصونًا للنفس البشرية المعصومة ولخطورة تفشي العدوى، خصوصًا في ظروف يصعب توفير التباعد الآمن بين أفرادها.



وقال: لا شك أن قرار المملكة صائب يتفق مع أحكام الشريعة ومقاصدها للحفاظ على أرواح حجاج بيت الله، فإن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، كما أن الحج مربوط بالاستطاعة التي لا تتوفر في مثل هذه الظروف، مؤكدًا على حرص المملكة العربية السعودية الدائم على أمن وسلامة الحجاج والزوار.



بينما أشار القنصل العام للسنغال بجدة د. أبو بكر صار، إلى أن هذا القرار هو الأنسب والأوفق لأمور عدة؛ منها: أن التحكّم على حجاج الداخل أسهل من التحكّم على حجّاج الخارج، وأن طول رحلات الطيران من مسافات بعيدة قد يسبّب للحجاج الإرهاق، فتضعف بسببه المناعة ويسهل إصابة الحجاج.



كما أن أغلب الإصابات والعدوى تتمّ عن طريق الرحلات الجوية الدولية، ولأجل هذا أغلقت الحدود والمطارات، وتم وضع القادمين من الخارج في الحجر الصحي، وأيضًا احتمال أن تكون تكلفة الحج باهظة على حجاج الخارج بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعصف على العالم.



وأيّد مدير معهد الطيبة لتحفيظ القرآن بماليزيا، جعفر بن صالح، ما قررته حكومة خادم الحرمين الشريفين من إقامة حج عام 1441هـ بأعداد محدودة من جنسيات مختلفة ممن هم داخل المملكة العربية السعودية مع إجراءات وقائية دقيقة حفظًا لأمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام.



وأكد أن القرار يتوافق مع متطلبات الشريعة الإسلامية الغرّاء المتعلقة بحفظ الأمن والنفس البشرية، كما يؤكد حرص المملكة الدائم على أمن وسلامة قاصدي الديار المقدسة.



في حين قال رئيس مؤسسة الخلفاء الراشدين للدراسات الإسلامية بجمهورية غامبيا، الشيخ إبراهيم ماسان جيجو: إن قرار المملكة العربية السعودية يتوافق مع مقاصد الشريعة والأعراف الدولية والإجراءات الصحية القاضية بأخذ الاحتياطات اللازمة في مثل هذه الظروف الاستثنائية.



وأفاد مدير الجامعة السلفية بإسلام آباد وخطيب جامعها الكبير مدير عام الأكاديمية الدعوة بالجامعة الإسلامية العالمية، إسلام آباد د.كاخر محمود؛ بأن قرار محدودية حج هذا العام يأتي والعالم أجمع يمرّ بظروف صعبة كثرت فيها الوفيات والإصابات الخطيرة والمتوسطة بسبب داء كورونا المستجد (كوفيد -19)، مقدمًا شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على حرصهما واهتمامهما بسلامة وأمن حجاج بيت الله الحرام.



وعبّر إمام وخطيب المركز الثقافي الإسلامي في باريس، نور الدين طويل، عن مشاعر التأييد والمباركة لقرار حكومة خادم الحرمين الشريفين الذي يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتعضده آراء علماء الدين وعلماء الطب وعلماء الأوبئة والأمراض المعدية.



وأكد أن في عدم حضور الحجاج من خارج المملكة حمايةً للعالم أجمع من تفشي الوباء في الدول بعد عودتهم إلى بلدانهم.