جامعة الملك خالد تعتمد نظامًا جديدًا لتقييم الطلاب والطالبات

يشتمل على اختبار قصير أون لاين وكتابة مقال وعمل باوربوينت

اعتمدت جامعة الملك خالد بأبها نظامًا جديدًا لتقييم طلابها وطالباتها.

وتفصيلاً أعلنت جامعة الملك خالد على حسابها بـ"تويتر" بأنها اعتمدت وسائل التقييم التالية خلال فترة التحول إلى التعلم الإلكتروني الكامل: اختبارات إلكترونية قصيرة، تسليم مقال، مشاركات باوربوينت، المشاركة في المنتديات للمقررات وغيرها، عوضًا عن الاختبارات الاعتيادية، يؤديها الطالب بالتنسيق مع أستاذ المقرر، وفق سياسات التعلم الإلكتروني بالجامعة.

وفِي حال استجد أمر فيما يخص إجراءات ومواعيد الاختبارات من الجهات ذات العلاقة فسوف يتم إعلان ذلك، وأشارت الجامعة في بداية إعلانها إلى أن ذلك يأتي من حرصها على مصلحة أبنائها وبناتها الطلاب والطالبات، واختتمت إعلانها بدعواتها للجميع بالسلامة والتوفيق.