هنّأن القيادة بذكرى البيعة.. منسوبات جامعة حائل: الدولة استثمرت إمكانات المرأة

قلن: القفزة التنموية بجميع المجالات خير دليل على حنكة الملك سلمان ورؤيته الثاقبة

رفعت منسوبات جامعة حائل، التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة الذكرى الخامسة لتوليه -أيده الله- مقاليد الحكم.

وأشارت وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة بدرية بنت محمد الخناني، إلى أن ذكرى البيعة لخادم الحرمين الشريفين، ذكرى تدعو للفخر بالقيادة الحكيمة والاعتزاز بالوطن الغالي، وتجسد مشاعر الوفاء وصدق الانتماء لهذه الأرض المباركة أرض المقدسات والرسالة المحمدية.

وأكدت "الخناني" أن تلك الذكرى تمثّل مناسبة غالية على نفوسنا، وتأتي ونحن ننعم في بلادنا بالأمن والأمان والخير والرخاء بفضل الله أولًا، ثم بفضل التلاحم والترابط بين أبناء هذا الوطن المعطاء والقيادة الرشيدة.

وقالت عميدة عمادة شؤون المكتبات الدكتورة ذهب بنت نايف الشمري: "إن ذكرى البيعة الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لمقاليد الحكم؛ تأتي وبلادنا تشهد إنجازات عظيمة على الصعيد الوطني والإقليمي، في عهد أتيحت للمرأة فيه مكاسب كبيرة، ومكّنت من كل ما من شأنه تنميتها وتطويرها واستثمار إمكاناتها.

وتابعت "الشمري": اليوم يحق للمواطن أن يفتخر بحنكة قائدٍ جعَل من الأمن وسلامة البلاد ورفاهية ورخاء المواطن، هدفَه الأول".

وأشارت وكيلة عمادة الجودة والتطوير الدكتورة عيدة محمد فياض الشمري، إلى أن المكانة العظيمة التي تتبوؤها المملكة العربية السعودية اليوم في العالم أجمع، والقفزة التنموية الهائلة في جميع المجالات بشكل عام؛ هي خير دليل على حنكة الملك سلمان ورؤيته الثاقبة".

من جهتها أكدت وكيلة عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر الدكتورة منى بنت سليمان الذبياني، أن ذكرى البيعة الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم، هي إشراقة مضيئة تحمل في ثناياها التقدم والرقي والنهضة في كل المجالات اقتصاديًّا واستراتيجيًّا ومحليًّا وعالميًّا".

وعبّرت وكيلة عمادة القبول والتسجيل الدكتورة أروى فهد الفايز، عن اعتزازها وفخرها بالذكرى الغالية.

وقالت الفايز: "نجدد بالحب والولاء البيعة لمقام والدنا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله من كل مكروه؛ سائلين المولى أن يحفظ بلادنا من كل شر".

وأكدت وكيلة كلية العلوم الدكتورة شيرين الشومر، أن ذكرى البيعة مناسبة تدعو للفخر والاعتزاز، وتجسّد مشاعر الوفاء والانتماء لبلاد الحرمين الشريفين، وقد شهدت المملكة في عهد الملك سلمان تنمية شاملة على كل الأصعدة، وجعلت المواطن السعودي مناط اهتمامها ومحورها الرئيسي.

وأبانت وكيلة كلية الآداب والفنون الدكتورة هيفاء حمود الشمري، أن الفرحة التي يعيشها أبناء الوطن في ظل ذكرى البيعة؛ ما هي إلا دليل على تماسك وتكاتف الحكومة والشعب.

بدورها، أشارت وكيلة كلية التربية، الدكتورة ندى بنت زويد المطيري، إلى أن المملكة منذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- الحكم، شهدت إنجازات عظيمة في زمن قياسي وعلى كل الأصعدة، وتأتي في سياق متناغم نحو تحقيق الرؤية.