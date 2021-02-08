"لولو" تطلق مبادرة "من أرضنا" لدعم المزارعين المحليين

تمتد أسبوعًا يتم خلاله تسليط الضوء على منتجات بلادنا

كجزء من برنامجها لدعم المزارعين المحليين في أنحاء المملكة, أطلقت شركة "لولو"، رائدة تجارة التجزئة في المنطقة، آخر مبادراتها "من أرضنا"، وتمتد أسبوعاً يتم خلاله تسليط الضوء على المنتجات المحلية، مع التركيز على المنتجات العضوية وغير الكيميائية.



أطلق المبادرة المهندس فهد الحمزي, مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة في الرياض، بحضور السيد شهيم محمد المدير الإقليمي لشركة لولو السعودية, وبحضور الممثلين الرسميين، وذلك من خلال افتتاح رقمي.



وقال المهندس فهد الحمزي: "نشيد بهذا الجهد الذي تقدمه لولو، مثل هذه المبادرة لدعم المزارعين المحليين. هذه واحدة من أهداف الوزارة لترويج المنتجات المحلية, نشكر لولو لجعل هذا الأمر ممكنًا. نتطلع للمزيد من العمل والتعاون مع لولو في المستقبل".



وتروج "لولو" كل عام لأكثر من 25 ألف طن من المنتجات الزراعية المحلية من الخضار والفواكه في جميع فروعها حول المملكة، من الطماطم حتى البصل, البطاطس, الخيار, الفلفل, البطيخ والورقيات والمنتجات الخضراء، بالإضافة لأكثر من 8500 طن من اللحوم المحلية والدواجن المجمدة والطازجة، و5500 طن من الأسماك المحلية.



وكجزء من ترويج المطبخ المحلي والأطباق الشعبية، أطلقت "لولو" مبادرة جديدة تحت اسم "مطبخنا سعودي"، حيث يتم إعداد هذه الأطباق من قبل الشيف السعوديين الرجال والنساء المنضمين لفريقنا حديثاً سيقومون بعرض الأطباق الشعبية وإعطاء المستهلكين فرصة لاكتشاف الطعم السعودي الأصيل.



وفي حديثه خلال هذه المناسبة، قال شهيم محمد: "نرى أن هناك فرصة سانحة كبائع تجزئة للمساعدة في توفير الغذاء من خلال إنشاء علاقة قوية مبنية على الثقة مع المزارعين. وكجزء من إعطاء فرصة للمزارعين المحليين لإيجاد منصة جديدة لترويج منتجاتهم".



وأشار إلى أن "هذه المبادرة ستساعد على تثقيف عملائنا وتوجيههم باستخدام المنتجات عالية الجودة والعضوية من الخيارات المتوفرة من المزارع".



وطلبت إدارة لولو من جميع العملاء تحميل تطبيق "توكلنا" للحماية خلال زيارتهم للهايبر، مشيرة إلى التزامها باتباع كافة بروتوكولات الحماية من فيروس كورونا خلال العروض والخصومات، من خلال التذكير بالتعقيم المتكرر، وإبقاء مسافة اجتماعية، وسيكون العرض متوفراً في جميع الفروع من تاريخ 3 حتى 9 فبراير في جميع فروع لولو في السعودية

وفي المتجر الإلكتروني: www.luluhypermarket.com/en-sa/