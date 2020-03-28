رياح مثيرة للأتربة والغبار وأمطار رعدية على معظم مناطق المملكة

تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار الرياح المُثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الشرقية، الرياض، المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة؛ تصل إلى شبه انعدامٍ في الرؤية الأفقية على بعضٍ من تلك المناطق، كما يُتوقع -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعديّة على مناطق: الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الشرقية، وأجزاءٍ من منطقتَي الرياض والمدينة المنوّرة، كذلك على مرتفعات جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى منطقة نجران.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 - 42 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وشمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والشمالي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 14 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.