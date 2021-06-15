متهم بالاعتداء على مبنى الكونغرس الأمريكي ويعتزم الترشح لعضويته

قال إنه يخطط للترشح لتمثيل الدائرة الانتخابية الثانية في نيو هامشاير

قال أحد المتهمين بالاعتداء على مبنى الكابيتول يوم 6 يناير الماضي، إنه يعتزم الترشح لعضوية الكونغرس الأمريكي عن ولاية نيو هامشاير التي ينحدر منها، حسب سكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، أخبر جيسون ريدل، الذي اعترف بأنه شرب نبيذًا وجده في أحد مكاتب الكونغرس أثناء أعمال الشغب، شبكة "إن بي سي بوسطن"، الأحد، أنه لا يزال يعمل على تفاصيل حملته، لكنه يخطط للترشح لتمثيل الدائرة الانتخابية الثانية في نيو هامشاير في عام 2022.

وتمثل الديمقراطية آني كوستر تلك المنطقة، في ولايتها الخامسة كعضو في الكونغرس الأمريكي.

وخلال الأيام التي أعقبت الهجوم على مبنى الكابيتول، قال ريدل في مقابلة مع الشبكة نفسها، إنه ذهب إلى العاصمة واشنطن في يناير، للمشاركة في مسيرة لدعم الرئيس السابق دونالد ترامب، و"كان في حالة صدمة" بعد اقتحام مجموعة مبنى الكونغرس الأمريكي.

لكنه قال إنه تبع الحشد لرؤية المبنى من الداخل، وإنه وجد زجاجة نبيذ في أحد المكاتب، وسكب لنفسه كأسًا و"جرعتها ثم خرجت من هناك".

واعترف ريدل لمكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، بأنه أخذ كتابًا بعنوان "إجراءات مجلس الشيوخ"، وباعه لشخص في الخارج مقابل 40 دولارًا.

وتتهم شكوى جنائية، ريدل، بالدخول أو البقاء في مبنى أو أرض محظورة عن عمد دون سلطة قانونية، وسرقة ممتلكات حكومية، والدخول العنيف، والسلوك غير المنضبط على أرض الكابيتول.

ويرى ريدل أن الاتهامات والمشاركة في أعمال الشغب ستساعد حملته، و"على المدى الطويل، إذا كنت تترشح لمنصب، فإن أي اهتمام هو اهتمام جيد، لذلك أعتقد أنه سيساعدني".

وعن دوره في أعمال الشغب، قال ريدل "إنه يـُظهر أنني حضرت"، مضيفًا أن ذلك يدل على أنه سيفي بوعوده.

ولا يزال ريدل يعمل على تفاصيل حملته الانتخابية، لكنه اعتمد لها شعارًا، وهو "لنعد إلى العمل".