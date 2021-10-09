"الغامدي" عميدًا لكلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة

وافق محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، على تكليف المهندس خالد بن مسفر الغامدي، عميدًا لكلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة.

ويعتبر "الغامدي" من الكفاءات الوطنية المميزة التي زاولت مختلف المهام الإدارية والتدريبية بالكلية.