"الغامدي" عميدًا لكلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة

وافق محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، على تكليف المهندس خالد بن مسفر الغامدي، عميدًا لكلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة.

ويعتبر "الغامدي" من الكفاءات الوطنية المميزة التي زاولت مختلف المهام الإدارية والتدريبية بالكلية.

0

09 أكتوبر 2021 - 3 ربيع الأول 1443 07:44 PM

"الغامدي" عميدًا لكلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة

صحيفة سبق الإلكترونية

جدة

0 66

وافق محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، على تكليف المهندس خالد بن مسفر الغامدي، عميدًا لكلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة.

ويعتبر "الغامدي" من الكفاءات الوطنية المميزة التي زاولت مختلف المهام الإدارية والتدريبية بالكلية.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021