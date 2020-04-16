شاهد.. دعاة كمبوديا يلهجون بالدعاء الصادق أن يحفظ الله بلادهم الثانية من الوباء

كلمات تضامنية ترجموا خلالها محبتهم الصافية ومشاعرهم الفياضة تجاه السعودية

توجَّه عدد من الدعاة خريجي الجامعات السعودية بمملكة كمبوديا بالدعاء إلى المولى القدير أن يحفظ السعودية قيادة وشعبًا من فيروس كورونا المستجد، وأن يصرفه عن جميع بلاد المسلمين، معبِّرين عن محبتهم الغامرة لبلادهم الثانية السعودية التي قضوا فيها جزءًا من أعمارهم إبان الدراسة في الجامعة الإسلامية، وتربطهم بها وشائج قائمة على رباط الدين والأخوَّة الإسلامية والشوق والحنين لبلاد شرّفها الله باحتضان الحرمَيْن الشريفَيْن وخدمتهما.

جاء ذلك عبر مقطع فيديو بالتواصل الاجتماعي، شارك فيه عدد من الدعاة الكمبوديين خريجي الجامعات السعودية بكلمات تضامنية، ودعوات موجهة للمملكة وقيادتها وشعبها، وترجموا خلالها محبتهم الصادقة ومشاعرهم الفياضة تجاه السعودية.

فيما يواصل الدعاة بمملكة كمبوديا التابعون لوزارة الشؤون الإسلامية تقديم عدد من الكلمات والمحاضرات والندوات عبر منصات التواصل الاجتماعي للتوعية بخطر فيروس كورونا، وبيان المنهج الإسلامي الوسطي في التعامل مع الوباء.