"نيوكاسل" يستعد لتعزيز خياراته الهجومية بـ"مارسيال" و"دزيكو"

يخطط نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي للدخول بقوة في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة؛ وذلك من أجل تعزيز وتدعيم صفوف الفريق في النصف الثاني من الموسم.

ووفقًا للمعلومات الواردة من صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن "نيوكاسل" حريص على ضم نجم مانشستر يونايتد "أنتوني مارسيال"، صاحب الـ26 عامًا.

وكان وكيل أعمال النجم الفرنسي قد أكد مؤخرًا أن اللاعب يريد مغادرة "الشياطين الحمر" في أسرع وقت ممكن؛ كونه لا يشارك كثيرًا مع الفريق.

وأتمت الصحيفة بأن "نيوكاسل" يرغب أيضًا في التعاقد مع مهاجم فريق إنتر الدولي البوسني "إيدين دزيكو" صاحب الـ36 عامًا.