غسيل 1800 سجادة وتطهير 2500 دولاب بالمسجد الحرام خلال 6 أشهر

باستخدام 270 ألف لتر مطهرات وجهود 4000 عامل وعاملة و500 مُعدة

كشفت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، عن إحصائيات إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام خلال النصف الأول من العام 1443هـ، وهي: غسل 1800 سجادة، واستخدام 10.800.000 لتر تطهير من المواد الصديقة للبيئة، و270 ألف لتر مطهرات عبر 4000 عامل وعاملة، و200 مشرف باستخدام 500 معدة وآلة.

وأضافت في إنفوجرافيك على حسابها بـ"تويتر"، أنها قامت بتطهير 2500 دولاب، و3800 دورة مياه، وبلغت النفايات المُرَحّلة 2340 طنًّا.