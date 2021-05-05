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وزارة الحج والعمرة قالت في تنويه سيتم الإعلان عن التفاصيل الزمنية لاحقًا

تمديد فترة استقبال طلبات الترشيح لمجلس إدارة شركات أرباب الطوائف

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أعلنت وزارة الحج والعمرة عن تمديد فترة استقبال طلبات الترشيد لعضوية مجلس الإدارة الخاص بشركات أرباب الطوائف.

وقالت الوزارة عبر حسابها في تويتر: إلحاقًا إلى إعلان #وزارة_الحج_والعمرة بفتح باب الترشيح لعضوية مجالس إدارة شركات أرباب الطوائف.. تنوه عن تمديد فترة استقبال طلبات الترشيد لعضوية مجلس الإدارة الخاص بشركات أرباب الطوائف وسيتم الإعلان عن التفاصيل الزمنية لاحقًا.