الكلية الجامعية بالقنفذة تطلق مبادرة "كونوا سعداء"

أقامت الكلية الجامعية بالقنفذة ندوة بعنوان "طريقك إلى السعادة في الحياة الجامعية"، برعاية عميد الكلية الدكتور ياسين عبدالله الزبيدي، وتنظيم قسم التربية البدنية بالقنفذة برئاسة الدكتور مستور بن علي الفقيه، بمسرح الكلية الجامعية بالقنفذة.

يأتي ذلك استجابة لمبادرة مدير جامعة أم القرى الأستاذ الدكتور عبدالله بن عمر بافيل، باعتبار شعار الجامعة للعام الدراسي 1439 /1440هـ (كونوا سعداء).

وتولى الأستاذ الدكتور محمد سلامة يونس عضو هيئة التدريس بقسم التربية البدنية، محاضرة بالندوة بحضور وكلاء الكلية ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس بالكلية، وعدد كبير من طلاب أقسام الكلية الجامعية بالقنفذة.

وفي نهاية الندوة شكر عميد الكلية قسم التربية البدنية بالقنفذة على تنظيم هذه الندوة، مقدمًا شهادات شكر وتقدير لمقدم الندوة وأعضاء وحدة الإعلام والعلاقات العامة بقسم التربية البدنية بالقنفذة.

أشرف على تنظيم الندوة وحدة الإعلام والعلاقات العامة بقسم التربية البدنية بالقنفذة، بإشراف الدكتور خالد فريد زيادة.

