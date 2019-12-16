"آل الشيخ" يشكر القيادة على تأجيل لائحة الوظائف التعليمية

أعرب عن تقديره لوزير الخدمة المدنية على تعاونه وجهوده

قدّم وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ شكره للقيادة على تأجيل وتعديل لائحة الوظائف التعليمية.

وقال وزير التعليم: ‏أشكر قيادتنا الرشيدة على دعمها المتواصل لـ ‫#وزارة_التعليم وللمعلمين والمعلمات؛ بتأجيل وتعديل ‫#لائحة_الوظائف_التعليمية، لتحقيق تطلعاتهم، وإعداد أجيال المستقبل برؤية وطننا الطموحة.

‏وأضاف: كما أشكر أخي ‫وزيرالخدمة المدنية على تعاونه وجهوده وجميع أعضاء اللجان المعنية.