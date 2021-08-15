الدفاعات الجوية تعترض وتدمّر صاروخاً باليستياً أطلقته ميليشيات الحوثي باتجاه نجران

"التحالف" أكّد استمرار الميليشيا الحوثية العدائية في محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمّرت صاروخاً باليستياً أطلقته ميليشيات الحوثي باتجاه نجران.

وأكّد "التحالف" استمرار الميليشيا الحوثية العدائية في محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وقال: نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية.