"سي إن إن": دموع "بيلا حديد" تتصدر محرك بحث جوجل في السعودية

كشفت لحظاتها الصعبة التي تعيشها بسبب معاناتها مع المرض

قال موقع "سي إن إن" بالعربية: إن دموع عارضة الأزياء الأمريكية من أصول فلسطينية، بيلا حيد، تصدرت قائمة المواضيع الأكثر بحثًا على محرك بحث غوغل في السعودية، اليوم الأربعاء.



وحسب "سي إن إن" بالعربية: نشرت حديد صورها على صفحتها الرسمية على موقع "انستغرام" والتي يتابعها عليها 47.2 مليون شخص.



وحسب موقع صحيفة "اليوم السابع": حرصت "حديد" على كشف لحظاتها الصعبة التي تعيشها حالياً بسبب معاناتها مع مرض لايم الذي أصيبت به عام 2012.



ويعرف مرض لايم بأنه عدوى بكتيرية يمكن أن تنتقل إلى البشر عن طريق حشرة مصابة تلدغ الجلد، وتشمل الأعراض المبكرة طفحاً جلدياً دائرياً أحمر حول المنطقة المصابة، وتشمل الأعراض الأخرى ارتفاع الحمى والتعب وآلام العضلات والمفاصل.



وظهرت "حديد" في صور نشرت عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، وهي تضع الكانيولا الطبية في يديها لتبرز لحظاتها الطبية العصيبة التي تعيشها، بالإضافة إلى دموعها التي تزرفها.



وقالت "حديد": إن وسائل التواصل الاجتماعي ليست حقيقية، لافتة إلى معاناتها مع المرض وآثاره المؤلمة، مؤكدة أن هناك أملاً، وهناك ضوء في نهاية النفق المظلم.