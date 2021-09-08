يواكب الذكرى الـ20 للهجمات على أمريكا.. "طالبان" تختار 11 سبتمبر لتنصيب حكومتها

الحركة وجّهت الدعوة إلى 6 دول لحضور الحفل

‬اختارت حركة طالبان يوم 11 سبتمبر الجاري، موعداً لإقامة حفل تنصيب أعضاء حكومة تصريف الأعمال التي أعلنتها أمس، واليوم يوافق الذكرى الـ20 لهجمات تنظيم القاعدة الإرهابي على الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكر مصدر في "طالبان" أن الملا عبدالغني برادر نائب رئيس الحكومة، غادر إلى قطر لدعوة عدد من الدول لحضور الحفل، وفقاً لـ"سبوتنيك".

وبين أن "طالبان" وجهت الدعوة لحضور حفل التنصيب لكل من: روسيا، والصين، وقطر، وتركيا، وباكستان، وإيران.