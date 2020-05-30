شرطة مكة: القبض على شخص تعرَّض لعادات بعض المواطنين بالاستهزاء بها

جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأنه إشارة لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام شخص بالتعرض لعادات بعض المواطنين بالاستهزاء بها فقد تمكنت ـ بفضل الله ـ الجهات الأمنية من تحديد هويته، والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر؛ فجرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته للنيابة العامة.

شرطة مكة المكرمة

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30 مايو 2020 - 7 شوّال 1441 10:11 PM

جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه

شرطة مكة: القبض على شخص تعرَّض لعادات بعض المواطنين بالاستهزاء بها

وكالة الأنباء السعودية (واس)

مكة المكرمة

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صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأنه إشارة لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام شخص بالتعرض لعادات بعض المواطنين بالاستهزاء بها فقد تمكنت ـ بفضل الله ـ الجهات الأمنية من تحديد هويته، والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر؛ فجرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته للنيابة العامة.

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