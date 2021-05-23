‏في "مؤتمر كورونا" اليوم.. "الداخلية" تستعرض عقوبات مخالفي لائحة الحد من التجمعات

"السلمي" يلقي الضوء على بروتوكول دخول الجماهير للملاعب والمنشآت الرياضية

تعقد وزارة الصحة اليوم الأحد 11 شوال الموافق 23 مايو 2021 المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) عند الساعة الـ 3:35 عصرًا.



وخلال المؤتمر، يستعرض مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، مستجدات اللقاح، والأوضاع العالمية للجائحة، والمؤشرات الوبائية ، وأبرز الاستفسارات الشائعة أخيرًا، والإحصائيات والخدمات الصحية.



ويستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، المقدم طلال الشلهوب، بدوره خلال المؤتمر التحديثات الأمنية، وعقوبات مخالفات لائحة الحد من التجمعات، وإحصائية بعدد مخالفات الإجراءات الاحترازية.



من جهة أخرى، يستعرض وكيل وزارة الرياضة للإعلام والعلاقات العامة والمتحدث الرسمي للوزارة، الدكتور رجاء الله السلمي، البروتوكول الخاص بدخول الجماهير للملاعب والمنشآت الرياضية، الفئات المسموح لها بدخول الملاعب والمنشآت الرياضية، إحصائيات تطبيق البرتوكول في الملاعب والمنشآت الرياضية.



ودعت وزارة الصحة في هذا الصدد إلى المشاركة بطرح الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد عبر هاشتاق "#شارك_في_المؤتمر_الصحفي" في "تويتر".