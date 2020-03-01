هنا آخر مستجدات "كورونا" .. 35 وفاة و573 مصاباً خلال 24 ساعة بالصين

إصابة جديدة باليابان وانتشار مرعب بكوريا الجنوبية .. وأول حالة وفاة بتايلاند

بينما يواصل فيروس كورونا تفشيه وحصده الأرواح، تتسابق دول العالم لتبني إجراءات احترازية للحيلولة دون انتشار الوباء المرعب.

شهدت الحصيلة اليومية لوفيات فيروس كورونا المستجد في الصين، الأحد، انخفاضاً طفيفاً، مع تسجيل 35 حالة وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية في مقابل 47 حالة خلال اليوم السابق، حسبما نقلت "سكاي نيوز عربية" عن لجنة الصحة الوطنية، غير أن عدد الإصابات الجديدة بالفيروس شهد ارتفاعا، إذ تمّ تسجيل 573 إصابة جديدة في أنحاء البلاد، الأحد، في مقابل 427 إصابة أُعلِن عنها السبت.

حالة جديدة باليابان

تُوفي رجل في السبعينيات من عمره في جزيرة هوكايدو في أقصى شمال اليابان، مساء السبت، بعد أن ثبتت إصابته بفيروس كورونا حسبما ذكرت السلطات المحلية.

وقالت حكومة بلدية هوكايدو، إن المريض دخل المستشفى في 17 يناير بسبب مرض آخر، لكن بدأت تظهر عليه أعراض تشبه أعراض الإنفلونزا بعد بضعة أسابيع، وثبتت إصابته بفيروس كورونا في 25 فبراير.

وتعد هذه سادس وفاة بفيروس كورونا في اليابان، إلى جانب ست وفيات بين أولئك الذين كانوا على متن السفينة السياحية (دايموند برنسيس).

المئات بكوريا الجنوبية

أعلنت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تسجيل 376 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد؛ ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 3526.

وكانت السلطات قد سجلت، السبت، 813 حالة إصابة جديدة في أكبر قفزة يومية بكوريا الجنوبية التي تشهد أوسع انتشار للفيروس خارج الصين، علماً أن الفيروس أودى بحياة 17 شخصاً في البلاد.

أول وفاة بتايلاند

قال المدير العام لإدارة مكافحة الأمراض في تايلاند، الأحد، إن البلاد سجلت أول حالة وفاة بفيروس كورونا، وهو رجل يبلغ من العمر 35 عاماً كان يعاني حمّى الضنك.

وأوضحت الإدارة أن تايلاند رصدت 42 حالة إصابة بالفيروس منذ يناير تعافت 30 منها، بينما لا يزال 11 مصاباً في المستشفيات.

ارتفاع الإصابات في اليونان

ذكرت وزارة الصحة اليونانية، السبت، أنها رصدت ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع عدد الإصابات المؤكّدة في البلاد إلى سبعة.

وأوضحت الوزارة أن المصابين رجل وامرأة كانا على صلة بحالات سابقة مؤكدة في اليونان، ورجل سافر أخيراً إلى إيطاليا أشد البلدان الأوروبية تضرراً بالفيروس.

دول أوروبية جديدة

كشف كل من إيرلندا ولوكسمبورغ، تسجيل أولى إصابات بفيروس كورونا المستجد، الذي يواصل انتشاره في العالم.

وذكرت الحكومة الإيرلندية، السبت، أن أولى إصابة بفيروس كورونا تم تشخيصها لدى إيرلندي عائد من شمال إيطاليا.

وقالت وزارة الصحة إن الرجل المتحدر من شرق إيرلندا "تلقى متابعة طبية" في إطار البروتوكول المعتمد، بعد تشخيص إيجابي لإصابته بالفيروس.

كذلك شهدت لوكسمبورغ أيضاً تشخيص أولى حالة إصابة بفيروس كورونا، بحسبما أعلنت وزيرة الصحة بوليت لينير؛ مساء السبت.

وأفادت لينير؛ خلال مؤتمر صحفي، بأن المريض وهو في الأربعينيات من عمره كان في إيطاليا وعاد بالطائرة عبر مطار شارلروا ببلجيكا، مضيفة أن المريض أظهر الأعراض "في بداية الأسبوع".

جدير بالذكر أن تعداد الإصابات المسجلة عالمياً بفيروس كورونا المستجد حتى الآن بلغ 86983، في حين سجلت 2978 وفاة، وبلغ عدد المتعافين من المرض 42139.