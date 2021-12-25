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1799 رحلة أُلغيت أمس بالإضافة إلى 402 رحلة أخرى كانت مقررة غدًا

"أوميكرون" يضرب خطوط الطيران ويلغي آلاف الرحلات الجوية عالمياً

ألغت شركات الطيران التجارية في جميع أنحاء العالم أكثر من 4500 رحلة جوية خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعد أن أدت موجة متزايدة من إصابات كوفيد-19 مدفوعة بمتحور أوميكرون إلى زيادة الغموض والمشقة للمسافرين لقضاء العطلات.



وذكر موقع "فلايت أوير" أن شركات الطيران ألغت عالمياً ما لا يقل عن 2401 رحلة يوم الجمعة، وتم تأخير نحو عشرة آلاف رحلة أخرى.



وقال الموقع إن: 1799 رحلة في يوم الجمعة ألغيت حول العالم، بالإضافة إلى 402 رحلة أخرى كانت مقررة يوم الأحد.



وتمثل الحركة الجوية التجارية داخل الولايات المتحدة ومنها وإليها أكثر من ربع جميع الرحلات الجوية الملغاة خلال عطلة نهاية الأسبوع.



وارتفعت إصابات كوفيد-19 في الولايات المتحدة في الأيام الأخيرة بسبب المتحور أوميكرون سريع الانتشار الذي تم اكتشافه لأول مرة في نوفمبر، ويمثل الآن ما يقرب من ثلاثة أرباع الإصابات في الولايات المتحدة وما يصل إلى 90 في المئة في بعض المناطق مثل الساحل الشرقي.



وذكر إحصاء لـ"رويترز" أن متوسط عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة ارتفع 45 بالمئة إلى 179 ألف إصابة يومياً خلال الأسبوع الماضي.



وفي أوروبا تعيد الحكومات فرض تدابير الوقاية من فيروس كورونا، التي تستنزف بهجة عيد الميلاد بالنسبة للكثيرين، فقد عادت هولندا إلى الإغلاق، وفرضت إسبانيا واليونان وضع الكمامات في الأماكن المفتوحة.



ومع تسجيل المملكة المتحدة الجمعة 122 ألف إصابة جديدة بكوفيد-19، في حصيلة قياسية جديدة سببها المتحوّرة أوميكرون، حض رئيس الوزراء بوريس جونسون في رسالته لميلادية البريطانيين على أخذ لقاحات كوفيد باعتبارها هدايا لأفراد العائلة.



وسجّلت فرنسا أمس الجمعة حصيلة قياسية جديدة لليوم الثاني على التوالي للإصابات بفيروس كورونا؛ إذ أعلنت 94124 حالة خلال 24 ساعة، في عدد هو الأعلى منذ ظهر الوباء.



وفي مواجهة الموجة الخامسة من الوباء أوصت الهيئة العليا للصحة في فرنسا بإمكان أخذ جرعة اللقاح المعززة اعتبارًا من ثلاثة أشهر بعد الجرعة الأخيرة، بدلًا من خمسة حالياً. وتستعد الحكومة لتقليص هذه الفترة إلى أربعة أشهر.



في أستراليا تم السماح باستئناف السفر داخلياً للمرة الأولى منذ بدء تفشي الوباء؛ ما يحيي أجواء الاحتفالات بالرغم من تسجيل البلد حصيلة قياسية من الإصابات.