"السعدون": سنشهد العديد من الإنجازات النوعية في وطننا الغالي

أكد أن همة أبناء الوطن وبناته أسهمت في رفع اسم المملكة عالميًا

أكد الرئيس التنفيذي لبرنامج التحول الوطني المهندس ثامر بن عبدالله السعدون أن العمل على خطط رؤية 2030 لا يزال مستمرًا؛ لتحقيق المزيد من الإنجازات وتحقيق غايات وطن طموح لمجتمع حيوي واقتصاد مزدهر.

واستعرض في كلمة له تحت عنوان "هي لنا دار الفخر والاعتزاز"؛ بمناسبة حلول ذكرى اليوم الوطني 91 لتوحيد المملكة العربية السعودية، جانباً من تلك الإنجازات والنجاحات والجهود التي يعمل عليها نخبة من أبناء الوطن وبناته بجد واجتهاد وتفانٍ وهمة سخروا مهاراتهم ومعارفهم لخدمة وطنهم والارتقاء به، حيث أسهمت في تقدم المملكة في مجالات مختلفة وعلى مستوى عالمي.

وقال "السعدون": عام جديد يضاف إلى سجل بلادنا المملكة العربية السعودية الحافل بالإنجازات والنجاحات، تلك النجاحات التي تأجج الشعور بالاعتزاز والفخر، وتزيدنا حبًا للوطن ورغبة في المضي به قدمًا نحو التقدم والتطور والريادة، مسترشدين بخطط رؤية 2030 الطموحة، التي تحظى بدعم ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ومتابعة مباشرة من ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، لتكون خارطة الطريق لمستقبل أفضل.

وأضاف: قد كان لبرنامج التحول الوطني شرف ملازمة الرؤية منذ عامها الأول، بصفته أولى برامجها التنفيذية، كما أنه القائم على ما يزيد على 35% من أهدافها الاستراتيجية، ويعمل برنامج التحول الوطني بقيادة الجهات المشاركة فيه على تطوير البنية التحتية اللازمة، وتهيئة البيئة الممكنة للقطاع العام والخاص وغير الربحي لتحقيق رؤية المملكة 2030.

وأشار إلى تحقيق ذلك من خلال التركيز على تحقيق التميز في الأداء الحكومي، ودعم التحول الرقمي، والإسهام في تنمية القطاع الخاص، وتطوير الشراكات الاقتصادية، وتعزيز التنمية المجتمعية، وضمان استدامة الموارد الحيوية.

وأردف "السعدون": في هذا العام كانت بداية المرحلة الثانية لبرنامج التحول الوطني، التي تستمر إلى عام 2025 بمستهدفات طموحة، ومبادرات فعالة، يعمل عليها نخبة من أبناء الوطن وبناته بجد واجتهاد وتفانٍ وهمة لتسخير مهاراتهم ومعارفهم لخدمة وطنهم والارتقاء به، وقد أسهمت تلك الجهود في تقدم المملكة في مجالات مختلفة وعلى مستوى عالمي.

وتابع: في التحول الرقمي؛ تصدرت المملكة العربية السعودية دول مجموعة العشرين في تقرير المركز الأوروبي للتنافسية الرقمية لعام 2021، وصنفت الثانية في المؤشر العام، والأولى في مؤشر النظام البيئي الرقمي، والثالثة في مؤشر القدرات الرقمية.

وقال "السعدون": لضمان استدامة الموارد الحيوية؛ سجلت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة رقمًا قياسيًا في موسوعة "جينيس" لأقل محطة تحلية استهلاكًا للطاقة في العالم، بـ2.27 كيلوات في الساعة/م3.

وأضاف: لتعزيز التنمية المجتمعية، تجاوز عدد المتطوعين في المملكة 208 آلاف متطوع في النصف الأول من عام 2021، استفاد من تلك النشاطات التطوعية أكثر من 15 مليون شخصًا.

وأردف: فيما يخص التميز في الأداء الحكومي، كان لبرنامج التحول الوطني دور في تسهيل الحصول على الخدمات الحكومية ورفع جودتها، بمبادرات نوعية كمبادرة رقمنة الثروة العقارية التي أتمت حتى وقتنا الحالي رقمنة أكثر من 47 مليون وثيقة عقارية.

وتابع: برنامج التحول الوطني أسهم في تنمية القطاع الخاص من خلال تسهيل أعماله وسن التشريعات وإطلاق العديد من البرامج والهيئات والمراكز، والعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية التي كان من أبرزها لهذا العام اتفاقية افتتاح أكبر متجر رئيسي لشركة هواوي خارج الصين في العاصمة الرياض، والعديد من الإنجازات النوعية والتغيرات الملموسة التي نشهدها ونراها في وطننا الغالي.

واختتم "السعدون" قائلاً: كل هذه الإنجازات تأكيد لما وصلت له بلادنا الغالية من تقدم في مختلف القطاعات، وصلابة في مواجهة التحديات، ونمو وازدهار جعلها مثالًا يحتذى به على مستوى دول العالم، ولا يزال العمل على خطط رؤية 2030 مستمرًا لتحقيق المزيد من الإنجازات وتحقيق غايات وطن طموح لمجتمع حيوي واقتصاد مزدهر، ونسأل الله أن يديم على وطننا العز والرخاء والأمن والأمان في ظل قيادته الرشيدة.