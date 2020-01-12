"جونز هوبكنز" يحصل على شهادة "مواءمة" الذهبية

لبيئة العمل للأشخاص ذوي الإعاقة

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي، حصوله على شهادة مواءمة الذهبية، ليصبح ثالث مؤسّسة للرعاية الصحية، تحصل على هذا الاعتماد في المملكة العربية السعودية.

وتعتبر شهادة "مواءمة" اعتمادًا تقدّمه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، للمؤسّسات الراغبة بتحسين بيئة العمل لديها لتشمل الأشخاص ذوي الإعاقة وتدعمهم.

ويتوجّب على المؤسّسات أن تستوفي معايير مواءمة، بنسبة تتراوح بين 70 و100 بالمئة للحصول الشهادة "الذهبية"، حيث بلغ مستوى استيفاء المعايير لدى مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبّي نسبة 93 بالمئة.

وأكد كبير الإداريين التنفيذيين لدى مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبّي د. دانييل ريغامونتي، التزامه بتوفير بيئة شاملة وملائمة لمتطلبات الجميع، بمن فيهم المرضى وأفراد عائلاتهم والزوار والموظفون.

وقال في سياق حديثه عن الموضوع: أسّسنا لجنة رعاية تتمحور حول المرضى وعائلاتهم والزوار والموظفين في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي، فضلًا عن لجنة فرعية خاصّة بالأشخاص ذوي الإعاقة لتسهيل تقديم الرعاية بشكل مستدام.

وأضاف: "تتوافق استراتيجيتنا مع رؤية السعودية 2030، إذ نسعى لتمكين الجميع، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة حتى يتاح لهم الاندماج والاستقلالية. ونحن مصمّمون على توفير بيئة شاملة تقدّم التعليم المناسب وفرص العمل وتحقق أهداف الحفاظ على طاقم العمل دون تمييز".

وتتكفّل اللجنة الفرعية الخاصّة بالأشخاص ذوي الإعاقة في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبّي، بالإشراف على خطّة المركز للتطوير المساند لذوي الإعاقة من أجل ضمان شمول إدارة المركز للأشخاص ذوي الإعاقة، إضافةً إلى سياساته التوظيفية وأبنيته ومنتجاته وخدماته وبرامج التدريب فيه.

وقال مدقق برنامج مواءمة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مسعد القاض: "تعكس هذه الدرجة العالية التزامكم بتعزيز بيئة عملكم لتكون بيئة مناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة. أرغب أيضًا بشكر طاقم العمل لديكم على عملهم المثير للإعجاب، والذي تم إنجازه لهذه المبادرة".

وجرى تأسيس المجالس الاستشارية للمرضى وعائلاتهم في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبّي، في عام 2018، وهي شراكة بين المرضى والعائلات وطاقم العمل في المركز لخلق ثقافة رعاية صحية متمحورة حول الشخص. إذ تضمّ هذه المجالس أعضاء من الموظفين الحاليين والمتقاعدين والأشخاص ذوي الإعاقة وأزواجهم الذين يتعاونون لتحسين تجربة المريض وأفراد عائلته.

وقال رئيس اللجنة الفرعية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، هادي العرجان: "نحن ندعو مؤسّسات الرعاية الصحية للعمل معنا لفتح أبواب المستقبل أمام الجميع. ونحن فخورون بارتباطنا بهذه المبادرة النبيلة، إذ نسعى لإحداث تغيير مستدام في بيئتنا، لا يتوقف عند هذا الحد المتمثل بحصولنا على هذه الشهادة".

يُذكر أن مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي، يُعتبر واحدًا من مؤسّسات الرعاية الصحية القليلة على مستوى المملكة التي انضمّت إلى هذه المبادرة، ودمجت معاييرها ضمن سياساتها وإجراءاتها وأعمالها اليومية بهدف خلق ثقافة مستدامة.