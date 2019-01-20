بقيمة 200 مليون دولار.. الكويت تطرح مبادرة للاستثمار في التكنولوجيا

ستسهم بـ50 مليوناً من رأسمال الصندوق

أعلن وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح، اليوم الأحد، خلال القمة الاقتصادية العربية في بيروت عن مبادرة بلاده لإنشاء صندوق للاستثمار في التكنولوجيا، بقيمة 200 مليون دولار.

وأفاد "الصباح" بأن الكويت ستسهم بخمسين مليون دولار من رأسمال هذا الصندوق؛ للسماح بالاستثمار في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي بمشاركة القطاع الخاص، وفقاً لـ"رويترز".

وكانت بيروت قد شهدت اليوم افتتاح "القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية" في دورتها الرابعة.