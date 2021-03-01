إغلاق أكبر سوق شعبي مُخالف لاحترازات كورونا شمالي الطائف

ضمن حملة لمتابعة المنشآت التجارية

نفذت أمانة محافظة الطائف ممثلةً في "بلدي شمال الطائف"، إغلاق أكبر سوق شعبي واقع في نطاقها، وذلك لعدم التقيد بالاحترازات الوقائية، بمساندة من الجهات المختصة.

يُشار إلى أن الأمانة وبلدياتها الفرعية والمرتبطة تواصل متابعتها للمنشآت التجارية المخالفة، وتُطبق التعليمات بحقها في حال عدم التقيد بالإجراءات الاحترازية.