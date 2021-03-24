"الأرصاد": عواصف ترابية وانعدام في مدى الرؤية الأفقية على حائل وتبوك والشرقية

رياح سطحية على 5 مناطق وارتفاع في درجات الحرارة العظمى على معظم البلاد

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره، عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوّناً لعواصف ترابية تصل سرعتها إلى أكثر من 55 كم/ساعة تؤدي إلى انعدامٍ أو شبه انعدامٍ في مدى الرؤية الأفقية على مناطق (حائل، تبوك، الشرقية)، فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق (مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، الرياض)، مع ارتفاع في درجات الحرارة العظمى على معظم مناطق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الشمالي بسرعة 15 - 55 كم/ساعة، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزأين الأوسط والجنوبي بسرعة 15 - 55 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 15 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.