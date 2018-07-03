إثيوبية تقتل طفلة وتصيب أخاها الأكبر في "لبن الرياض"

المتهمة أغلقت على نفسها في إحدى الغرف وتم القبض عليها

شهد شارع النصر بحي لبن بالعاصمة الرياض اليوم الثلاثاء، حادثة قتل شنيعة عندما أقدمت خادمة إثيوبية على قتل طفلة وإصابة أخيها الأكبر بطعنات غائرة نقل على إثرها للعناية المركزة.

وفِي التفاصيل؛ فوجئ الجيران الساعة العاشرة صباحاً في إحدى البنايات بصيحات الهلع والاستغاثة من الفتاة وشقيقها، وجرى إبلاغ الجهات الأمنية، وتم كسر الأبواب من قبل الدفاع المدني، وتبين وفاة الطفلة بعمر ١٠ سنوات، وإصابة أخيها ١٣ عاماً، فيما أغلقت الخادمة على نفسها في إحدى الغرف، وتم القبض عليها ونقل المصاب للمستشفى.