فيديو.. كتب مدرسية جديدة ولم تُفتح بحاوية نفايات ومطالبات بالمحاسبة

أخرى تحمل آيات قرآنية وأحاديث.. وأولياء أمور: نبحث عنها ولا نجدها

أثار مقطع فيديو متداول لكتب مدرسية بالطبعة الجديدة ملقاةٍ في حاوية نفايات، موجةً من الاستياء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ومطالبات بمحاسبة المتسبب في هذا الهدر المالي.

وكشف المقطع عن كتب لم تُفتح ولا تزال مغلفة، وأخرى تحمل آيات قرآنية وأحاديث لم تُحترم.

وقال عدد من المتابعين: إن بعض المدارس تعيد الطلاب لمدارسهم المنقولين منها لاستلام الكتب؛ بحجة محدوديتها على عدد الطلاب، ونبحث عن بعضها ولا نجدها، والنتيجة إلقاؤها في حاوية نفايات.

وتشير الإحصائيات إلى أن وزارة التعليم، تنفق سنويًّا ما يقارب الـ250 مليون ريال على طباعة المقررات الدراسية لجميع المراحل التعليمية؛ بهدف توزيعها بالمجان على الطلاب والطالبات.

وكانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة التعليم ابتسام الشهري، قد بيّنت أن الوزارة رحّلت هذا العام جميع الكتب الدراسية لإداراتها في مناطق ومحافظات المملكة؛ لضمان بداية عام دراسي جاد ومكتمل التجهيزات.

وقالت "الشهري" لـ"سبق": إنه "تم ترحيل ما يزيد على 82 مليون نسخة لجميع مراحل التعليم، قطعت خلالها الشاحنات الناقلة ما يقارب مليونًا وثلاثمائة ألف كيلومتر، بواقع 1700 رحلة برية، وفق خطة سير عمل واضحة، وفِرَق ميدانية تعمل لمتابعة وصولها، وإعداد تقارير ميدانية من واقع ما تم تسليمه لمستودعات إدارات التعليم".