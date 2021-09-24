"الأمر بالمعروف" بالباحة يشارك في ذكرى اليوم الوطني الـ91

تم تجهيز المباني بالأعلام والإضاءات احتفالاً بهذه المناسبة

شارك فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الباحة في ذكرى اليوم الوطني الحادي والتسعين للمملكة العربية السعودية تحت شعار "هي لنا دار"، حيث تم تجهيز المباني بالأعلام والإضاءات واللوحات التي تحمل صور ولاة الأمر وتعبر عن حب الوطن والانتماء له.



وتضمنت المشاركة أيضاً الحضور الميداني والتوعوي، حيث وزعت الورود والبطاقات التي تحتوي شعارات اليوم الوطني الحادي والتسعين وعبارات الابتهاج والفخر بالانتماء لوطننا الغالي والتلاحم مع قيادته الرشيدة، كما نُشِر المحتوى التوعوي والوقائي للرئاسة العامة في تعزيز الهوية الوطنية والتحذير من الانحرافات الفكرية والانتماءات الحزبية، وذلك في المتنزهات والطرقات وأماكن الاحتفالات وعلى منسوبي الفرع وهيئات المحافظات.



من جانبه أوضح مدير عام فرع منطقة الباحة الشيخ منصور بن علي شراحيلي، أن هذه المشاركة تأتي انطلاقاً من واجب الرئاسة العامة الوطني وتنفيذاً لخطة الفرع في هذه المناسبة الغالية علينا جميعاً، بتوجيه ومتابعة من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.