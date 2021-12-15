جدة تخاطب الخليج في تجمُّع لرجال الأدب والثقافة والفنون والرياضة

في حفل تكريم تشهده مساء غد

تشهد مدينة جدة غدًا الخميس حفل تكريم لـ 46 رائدًا من رواد الخليج في مجالات متعددة، منها مجال الأدب والفن والرياضة والقيادة والاقتصاد. ويعد هذا التكريم الأول من نوعه في المملكة منذ انطلاق الفكرة عام 1985، وذلك خلال انعقاد المؤتمر الخليجي الثالث للموارد البشرية، الذي نفذه معهد الخليج لإدارة الموارد البشرية في الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال الدكتور عبدالحميد عبدالله الرميثي رئيس اللجنة المنظمة لاحتفالية تكريم رواد الخليج: "مدينة جدة ستشهد غدًا الخميس تكريم 46 رائدًا من رواد الخليج ممن ساهموا في بناء الماضي الجميل من أجل حاضر أجمل في مجالات الأدب والفن والرياضة والقيادة والاقتصاد".

وأوضح الدكتور عبدالحميد عبدالله الرميثي، رئيس اللجنة المنظمة للاحتفالية، أن "هذه هي النسخة السعودية من الاحتفالية؛ إذ عُقدت احتفالية تكريم رواد الخليج في البحرين في شهر أكتوبر الماضي، وتم تكريم 323 شخصية خليجية". وأشار إلى أن الفكرة بدأت منذ 1985، وذلك خلال انعقاد المؤتمر الخليجي الثالث للموارد البشرية، الذي نفذه معهد الخليج لإدارة الموارد البشرية في الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتم تكريم ثلاث شخصيات، كما قرر المؤتمر أن يصبح التكريم تقليدًا سنويًّا.

ولفت إلى أن تكريم رواد الخليج له هدفان رئيسيان، الأول هو أن نقول شكرًا لكل من ساهم في بناء هذا الخليج الغالي من الآباء والأمهات والأخوة والأخوات، والهدف الثاني هو أن نقدم لأبناء اليوم نماذج من رواد الزمن الجميل ليكونوا أيقونات العطاء والتميز والابتكار والريادة. مضيفًا: "لمسنا أن أبناء جيل اليوم ينبهرون بشخصيات بطولية، ارتبطوا بها من خلال البرامج التلفزيونية والبرامج والمسابقات الموجودة على الأجهزة الإلكترونية؛ ولذلك نود أن نربط الأبناء بشخصيات من واقعهم".

وتضم قائمة المكرمين 46 شخصية سعودية في المجالات المختلفة، تشمل: الأميرة دينا بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير فيصل بن عبدالرحمن بن ناصر آل سعود، والدكتور أحمد زكي يماني طيب الله ثراه، والدكتور عبدالله المعطاني، والدكتور أحمد محمد علي المدني، وصالح التركي، وعلي النعيمي، والشيخ أحمد با ديب، والشيخ أحمد حسن فتيحي، والشيخ جمال عبدالمجيد العلي.

وجاء في القائمة الشيخ سعد عبدالله المليص طيب الله ثراه، والشيخ سليمان الراجحي، والشيخ عبد الله فؤاد بو بشيت طيب الله ثراه، والشيخ عبداللطيف الجبر، والشيخ عبدالمقصود خوجة، والشيخ الدكتور فهد جابر الحارثي طيب الله ثراه، والشيخ علي بن محمد الجميعة طيب الله ثراه، والشيخ محمد علي رضا زينل طيب الله ثراه، والشيخ يوسف عوض الأحمدي.

كما شملت القائمة الفنان أبوبكر سالم طيب الله ثراه، وأحمد جمجوم طيب الله ثراه، والدكتور جاسم الياقوت، والفنان جميل محمود، والدكتور حسن بن علي الزهراني، وحمدان العويضي، وحمزة الدباغ طيب الله ثراه، وخالد بن محمد المالك، والدكتور خالد العتيبي، وخالد محمد الصفيان، وزين العابدين أمين، والدكتورة سامية العمودي.

وضمت القائمة الفنان سلامة العبدالله طيب الله ثراه، والأستاذ الدكتور سمير عباس، والدكتور صالح بكر الطيار، والفنان طارق عبدالحكيم طيب الله ثراه، والفنان طلال مداح طيب الله ثراه، والدكتور عبدالله باعثمان، وعبدالله علي السيهاتي، وعلي سكري طيب الله ثراه، وعلي فقندش، والدكتور فؤاد مصطفى عزب طيب الله ثراه، وكامل سندي طيب الله ثراه، ومحمد المجلاد، وهشام أحمد بنجابي، والدكتورة هيفاء جمل الليل، ويعقوب محمد إسحاق.