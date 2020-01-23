"فيصل بن فرحان" يلتقي وزير خارجية فنلندا ويبحثان العلاقات الثنائية

استعرضا تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مدينة دافوس السويسرية، اليوم؛ وزير خارجية فنلندا بيكا هافيستو.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المشترك، كما تم استعراض تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية فنلندا دافوس سويسرا

0

23 يناير 2020 - 28 جمادى الأول 1441 10:04 PM

استعرضا تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية

"فيصل بن فرحان" يلتقي وزير خارجية فنلندا ويبحثان العلاقات الثنائية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

دافوس

0 2,338

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مدينة دافوس السويسرية، اليوم؛ وزير خارجية فنلندا بيكا هافيستو.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المشترك، كما تم استعراض تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية فنلندا دافوس سويسرا

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020