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نفت أن يكون قد تم العثور عليهم

"مدني جازان" لـ"سبق": البحث مستمر عن مفقودي "وادي مسلة"

كشفت إدارة الدفاع المدني بجازن لـ"سبق" عن عدد من المفقودين في وادي مسلة بأحد المسارحة؛ جراء السيول القوية التي اجتاحت الوادي بعد الأمطار الغزيرة التي ضربت المنطقة اليوم، حيث بينت أنهم وحسب البلاغ الوارد، عائلة مكونة من خمسة أشخاص أب وأم وثلاثة أطفال.





وقال المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بجازان المقدم يحيى عبدالله القحطاني، إن البحث لايزال جارياً عنهم، نافياً ما يتم تداوله عن العثور عليهم.



وكانت الأمطار الغزيرة التي شملت كلاً من محافظة أحد المسارحة والعارضة والدائر وفيفا وهروب والعيدابي والحرث والطوال وصامطة وأبوعريش وجزر فرسان وصبيا وبيش وضمد ومدينة جازان، تسببت بانقطاع التيار وقطع بعض الطرق وجرف مركبة بها عائلة.



وحذرت "الدفاع المدني" المواطنين والمقيمين من الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، ومن عبور الأودية أثناء جريان السيول والسير فيها تجنباً لأي مكروه، لا سمح الله؛ نظراً لما تشهده المنطقة من تقلبات جوية. وشدد على ضرورة اتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل تلك الحالات، متمنياً السلامة للجميع.