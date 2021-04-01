وزير الداخلية: أمن العراق جزء لا يتجزأ من أمن المملكة

قال: التعاون الأمني بين البلدين يشهد تطورًا مستمرًّا وتنسيقًا وثيقًا

أكد وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، أن التعاون الأمني بين السعودية والعراق يشهد تطورًا مستمرًّا وتنسيقًا وثيقًا؛ مشيرًا إلى تحقق العديد من النجاحات في مختلف الملفات الأمنية نتيجة لهذا التعاون.

وقال الوزير عبر حسابه في تويتر: زيارة دولة رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي للمملكة استجابة لدعوة سيدي خادم الحرمين الشريفين، ولقائه بسمو سيدي ولي العهد؛ تأكيد على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، وحرص قيادتي البلدين على تعزيزها في المجالات كافة.

وأضاف: التعاون الأمني يشهد تطورًا مستمرًّا وتنسيقًا وثيقًا، وتَحققت من خلاله نجاحات في شتى الملفات الأمنية، ويُعد شاهدًا على إيمان المملكة العميق بأن أمن العراق جزء لا يتجزأ من أمن المملكة العربية السعودية.