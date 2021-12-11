المدينة.. إغلاق طريق علي بن أبي طالب جزئياً للقادمين من طريق الملك فيصل

ابتداءً من فجر يوم غد الأحد.. وإدارة المرور تدعو لسلوك الطرق البديلة

نوهت إدارة مرور منطقة المدينة المنورة إلى أنه سيتم إغلاق طريق علي بن أبي طالب جزئياً للقادمين من طريق الملك فيصل "الدائري الأول".



وأوضح "مرور المدينة" أن الإغلاق سيكون ابتداءً من فجر يوم الأحد الموافق ٨ جمادى الأول ١٤٤٣هـ.



وأشار إلى أن هذا القرار جاء على خلفية تنفيذ أعمال المشروع، داعياً مستخدمي الطريق إلى اللجوء للطرق البديلة.