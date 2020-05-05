لكافة مناطقه دون تمييز.. أعمال إنسانية تتواصل باليمن بتوقيع "إغاثي الملك سلمان"

من بينها 37 شاحنة عبَرت منفذ الوديعة تحمل 5.230 سلة غذائية تزن 627 طنًّا

عبَرت منفذ الوديعة الحدودي 37 شاحنة إغاثية، في الفترة من 30 إبريل 2020م إلى 7 مايو 2020م، تحمل على متنها 5.230 سلة غذائية تزن 627 طنًّا، و234 طنًّا تشتمل على 29.250 كرتونًا من التمور، و640 حقيبة إيوائية تزن 13 طنًّا و200 كيلو غرام، مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تستهدف محافظات: (صنعاء، تعز، مأرب، عدن، حضرموت).

وهذه المعونات تأتي امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدّمها المملكة من خلال المركز لكل المحافظات اليمنية دون تمييز؛ بما فيها المحافظات التي ترزح تحت وطأة الحوثيين.

وفي سياق ذي صلة قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، بتوزيع 1.875 كرتونًا من التمور للأسر الأشد فقرًا والنازحين والمتضررين في محافظة المهرة.

حيث جرى توزيع 900 كرتون تمور في مديرية المسيلة، و975 كرتون تمور في مديرية سيحوت، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، وهي ضمن مشروع توزيع 11.000 كرتون تمور مخصصة لمحافظة المهرة.

وتأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات المتعددة التي تقدّمها المملكة من خلال المركز لأبناء الشعب اليمني في جميع مناطقه دون تمييز.

كما واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الأسبوع الماضي تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمديريات: (ميدي، وعبس، وحيران، وحرض) في محافظة حجة.

وجرى خلال الفترة من 23 إلى 30 أبريل 2020م ضخ 105.000 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، وضخ 55.000 لتر من المياه الصحية للخزانات، استفاد منها 5.600 فرد.