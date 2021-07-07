جمعية البحث العلمي والابتكار تعقد اجتماعها الأول في الرياض

يهدف الاجتماع إلى وضع خريطة طريق مبدئية لعملها المستقبلي

تعقد جمعية البحث العلمي والابتكار، مساء اليوم، في مدينة الرياض، الاجتماع الأول من خلال ورشة عمل تضم خبراء ومختصين من أبناء وبنات الوطن ينتمون إلى قطاعات حكومية وأخرى أهلية، ومن الجامعات السعودية، بهدف وضع خريطة طريق مبدئية لعمل الجمعية المستقبلي.

وأوضح الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز العقل؛ رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن لدى الجمعية تحدياً كبيراً جداً بحكم تخصصها الذي يعد مطلباً وطنياً وعالمياً، ويشكل ركيزة للمستقبل والتطور الإنساني والعلمي.

وأكد الدكتور العقل؛ أن الجمعية ستواصل هذه الاجتماعات منطلقة من حرص مجلس الإدارة على إتاحة فرصة علمية ومهنية للكفاءات الوطنية من مختلف القطاعات لتقديم جهودها وإبداعها وابتكارها من منطلقات تطوعية ومجتمعية والمساهمة بفاعلية لخدمة الوطن المجتمع وزملائهم المختصين والمهتمين بالبحث العلمي والابتكار.

وأضاف رئيس جمعية البحث العلمي والابتكار، أن لدى الجمعية أهدافاً رئيسة تسعى لتحقيقها، وأن تكون حلقة الوصل بين القطاعات الحكومية والأهلية والباحثين والمبتكرين، وتعزّز العمل التكاملي والمجتمعي الذي يحقّق الأهداف الإستراتيجية لرؤية ٢٠٣٠ التي تعد هذه الجمعية إحدى ثمارها المباركة.