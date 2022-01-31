استئناف أعمال الإزالة للمرحلة الثانية من مشروع تطوير منطقة قوز ⁧‫النكاسة بمكة.. غداً الثلاثاء

تستأنف الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة يوم غدٍ أعمال الإزالة للمرحلة الثانية من مشروع تطوير منطقة "قوز ⁧‫النكاسة".

يأتي ذلك‬⁩ في إطار الحل المرتكز على البعدين الإنساني والمكاني المتضمن توفير السكن والدعم للمواطنين، عن طريق وزارة الموارد البشرية، وتصحيح الوضع القانوني للفئات المستهدفة من المقيمين وتوفير الدعم الإجتماعي لهم.

وتأتي الإزالة في إطار الحل المرتكز على البعدين الإنساني والمكاني المتضمن توفير السكن والدعم للمواطنين، عن طريق وزارة الموارد البشرية، وتصحيح الوضع القانوني للفئات المستهدفة من المقيمين وتوفير الدعم الإجتماعي لهم.