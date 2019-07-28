"الدفاع البريطانية" تعلن وصول السفينة الحربية "دنكن" للخليج العربي

بين والاس: حرية التنقل في مضيق هرمز أمر حيوي لنا ولشركائنا وحلفائنا

أعلن بيان لوزارة الدفاع البريطانية أن السفينة الحربية الملكية HMS Duncan، وصلت إلى الخليج العربي، الأحد؛ لتأمين السفن البريطانية التي تمر عبر مضيق هرمز، وأشار البيان إلى أن السفينة الحربية الجديدة سوف تعمل إلى جانب السفينة الأخرى العاملة في الخليج والتي تحمل اسم HMS Montrose.

وقال بين والاس وزير الدفاع البريطاني إن "حرية التنقل في مضيق هرمز أمر حيوي ليس فقط للمملكة المتحدة، ولكن لشركائنا وحلفائنا الدوليين أيضًا. يجب أن تكون السفن التجارية حرة في السفر بشكل قانوني والتجارة بأمان، في أي مكان في العالم".

ووفق "سي إن إن" أضاف وزير الدفاع البريطاني أنه "بينما نواصل الضغط من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي يجعل هذا ممكنًا مرة أخرى دون مرافقة عسكرية، ستواصل البحرية الملكية توفير الحماية لسفن المملكة المتحدة حتى هذا هو الواقع".

ووفقًا لوزارة الدفاع البريطانية، تغطي HMS Montrose مساحة تشغيل تبلغ 19000 ميل بحري، وقد رافقت حتى الآن 35 سفينة تجارية في 20 عبورًا منفصلاً، عبر مضيق هرمز الذي يسافر على مساحة 6200 ميل بحري.

وأضاف البيان أن البحرية الملكية كُلفت بمرافقة السفن التي ترفع العلم البريطاني عبر المضيق "لتوفير الاطمئنان لصناعة الشحن".

وتأتي تلك الإجراءات بعد احتجاز السلطات الإيرانية لناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز قبل أسابيع.