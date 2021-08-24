تعاملات الثلاثاء.. النفط يواصل الارتفاع وبرنت صوب الـ70 دولارًا

عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر زادت 0.5% عند 65.95

واصلت أسعار النفط تعافيها خلال تعاملات الثلاثاء، من أطول سلسلة خسائر يومية في 3 سنوات، وتجاوز خام "برنت" حاجز 69 دولارًا، بعد منح الولايات المتحدة الموافقة الكاملة على لقاح "فايزر" لفيروس "كورونا".

ويعلق مسؤولو الصحة في الولايات المتحدة آمالًا على أن تسهم تلك الخطوة في إقناع المزيد من الأشخاص بأن اللقاح آمن وفعال؛ مما قد يسهم في خفض تفشي الفيروس واستقرار الاقتصاد.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أكتوبر بنحو 0.6% إلى 69.13 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما زادت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر 0.5% عند 65.95 دولارًا للبرميل.

ويعلن معهد البترول الأمريكي بيانات المخزونات الأولية عن الأسبوع الماضي في وقت لاحق اليوم.