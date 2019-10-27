بعد الأمطار الغزيرة.. "منصور بن محمد" يزور مستشفى حفر الباطن ويطمئن على المنوَّمين

تفقَّد شعيب فليج وأكد أهمية تعاون جميع الجهات لإنجاح خطة الطوارئ الخاصة بالسيول

وقف محافظ محافظة حفر الباطن، الأمير منصور بن محمد بن سعد، اليوم الأحد على الآثار الناجمة عن هطول الأمطار وزخات البَرَد الكثيفة التي شهدتها المحافظة.

وفي التفاصيل، وقف الأمير منصور على سير العمل بمستشفى حفر الباطن المركزي عقب الإضرار التي لحقت به من جراء الأمطار، واطمأن على الأعمال اليومية بالمستشفى من خلال منسوبيه، وعلى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمستفيدين، سواء المراجعون أو المنومون، حاثًّا العاملين بالمستشفى على مضاعفة الجهود، والتعاون في مثل هذه الظروف.

وتفقد محافظ حفر الباطن شعيب فليج، وتصريف مياه الأمطار هناك، ومدى فاعلية قنوات تصريف السيول، وتجول في عدد من الشوارع الرئيسية بالمحافظة.

وأكد محافظ حفر الباطن أهمية التعاون بين الجهات كافة لإنجاح خطة الطوارئ الخاصة بالسيول والأمطار لهذا العام، ومضاعفة الجهود، ورفع مستوى الاستعداد، والتنسيق بين الجهات لتقديم الخدمات التي يتطلع إليها المواطنون والمقيمون بالمحافظة.

جاء ذلك فيما تم تداول مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، يُظهر حجم الأضرار التي تعرَّض لها مستشفى حفر الباطن بسبب الحالة المطرية التي تعرضت لها المحافظة اليوم. فيما أكدت صحة حفر الباطن عدم تأثُّر الخدمات الطبية بمستشفى حفر الباطن بسبب الحالة المطرية الغزيرة التي تعرضت لها المحافظة اليوم.

وقالت صحة حفر الباطن عبر حسابها بموقع "تويتر": إن الخدمات الطبية لم تتأثر في مستشفى حفر الباطن المركزي من جراء الحالة المطرية، وإن الواجهة الزجاجية للمستشفى هي التي تضررت. مؤكدة أن وضع المنوَّمين مطمئن، ولا توجد إصابات.